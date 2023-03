Mita Medici oggi, chi è l’ex compagna di Franco Califano: biografia, età, nome vero, marito e figli (Di giovedì 30 marzo 2023) Mita Medici oggi, chi è l’ex compagna di Franco Califano Mita Medici è tra gli ospiti della puntata di oggi è un altro giorno del 30 marzo 2023. In occasione del decimo anniversario dalla morte di Franco Califano, Mita si unirà al ricordo del grande cantautore romano. Chi è Mita Medici? Ecco la sua biografia e la vita privata. Mita Medici biografia: età e nome vero Mita Medici, età 72 anni, all’anagrafe il nome vero è Patrizia Vistarini, è nata il ... Leggi su spettacoloitaliano (Di giovedì 30 marzo 2023), chi èdiè tra gli ospiti della puntata diè un altro giorno del 30 marzo 2023. In occasione del decimo anniversario dalla morte disi unirà al ricordo del grande cantautore romano. Chi è? Ecco la suae la vita privata.: età e, età 72 anni, all’anagrafe ilè Patrizia Vistarini, è nata il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... altrogiornorai1 : Mita Medici: “Ecco come mi conquistò Franco Califano” #OggièUnAltroGiorno - carolina300615 : Mita Medici sempre affascinante!#OggiEUnAltroGiorno - robertopontillo : RT @altrogiornorai1: Buon #giovedì! @serenabortone vi aspetta in compagnia di Dario Baldan Bembo, Mita Medici, François Ozon e tanti altri… - altrogiornorai1 : Buon #giovedì! @serenabortone vi aspetta in compagnia di Dario Baldan Bembo, Mita Medici, François Ozon e tanti alt… - rada_maja : RT @altrogiornorai1: Ricorderemo Franco Califano in compagnia di Dario Baldan Bembo, Mita Medici e Marino Collacciani #OggièUnAltroGiorno (… -