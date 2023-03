Minori: De Luca (Pd), 'condanna Parlamento Ue dimostra che governo ci sta isolando' (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar (Adnkronos) - "Ormai in Europa l'Italia si isola ogni giorno di più. Oggi tocca al tema della registrazione dei figli di coppie dello stesso sesso. La condanna del Parlamento europeo dimostra quanto ci stiamo allontanando dagli altri Paesi e quanto questa destra ci stia portando indietro”. Lo scrive su twitter Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione politiche Ue di Montecitorio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar (Adnkronos) - "Ormai in Europa l'Italia si isola ogni giorno di più. Oggi tocca al tema della registrazione dei figli di coppie dello stesso sesso. Ladeleuropeoquanto ci stiamo allontanando dagli altri Paesi e quanto questa destra ci stia portando indietro”. Lo scrive su twitter Piero De, capogruppo Pd in commissione politiche Ue di Montecitorio.

