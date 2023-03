(Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "DalEuropeo un'indicazione chiara: il governo Meloni non può discriminare le bambine e i bambini e deve rivedere la sua posizione sulle trascrizioni degli atti di nascita per le famiglie arcobaleno". Così il capodelegazione Pd in Ue, Brando, su twitter.

Minori: Benifei, 'Parlamento Ue chiaro, destra non discrimini bimbi' Il Dubbio

il governo Meloni non può discriminare le bambine e i bambini e deve rivedere la sua posizione sulle trascrizioni degli atti di nascita per le famiglie arcobaleno”. Così il capodelegazione Pd in Ue, ...Approvato un emendamento che, in riferimento allo stop al riconoscimento delle coppie omogenitoriali, parla di «decisione che si iscrive in un più ampio ...