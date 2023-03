Minori affidati, alla prova o in carcere: “Nel 2022 Il 42% è della Campania” (Di giovedì 30 marzo 2023) Sono numeri allarmanti quelli che denuncia il garante dei detenuti campani, Samuele Ciambriello, sulla delinquenza Minorile. Il 42% dei ragazzi “problematici” che in qualche modo ha avuto a che fare con la giustizia nel 2022 arriva dalla Campania. Un mix di disagio giovanile, dispersione scolastica e assenza delle istituzioni che spinge tanti e troppi under L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 30 marzo 2023) Sono numerirmanti quelli che denuncia il garante dei detenuti campani, Samuele Ciambriello, sulla delinquenzale. Il 42% dei ragazzi “problematici” che in qualche modo ha avuto a che fare con la giustizia nelarriva d. Un mix di disagio giovanile, dispersione scolastica e assenza delle istituzioni che spinge tanti e troppi under L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

