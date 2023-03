Milly Carlucci, la malattia che le impedisce di stare al sole (Di giovedì 30 marzo 2023) Milly Carlucci è affetta da una malattia rara nota con il nome di protoporfiria eritropoietica, soprannominata anche “la malattia del sole”. Si tratta di una patologia che provoca fotosensibilità, bruciore, dolore, prurito qualora le persone affette scelgano di esporsi alla luce del sole. In gergo, questa malattia si chiama EPP, e la regina di Ballando con le stelle ha rivelato di aver scoperto di soffrire di questa patologia qualche anno fa durante una gita in barca, quando si è accorta di avere molte macchie, sia sul corpo che sul viso. Milly Carlucci ha spiegato: “Da maggio a settembre evito di stare al sole e indosso sempre cappelli a falde larghe, occhiali scuri che coprano completamente gli ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 30 marzo 2023)è affetta da unarara nota con il nome di protoporfiria eritropoietica, soprannominata anche “ladel”. Si tratta di una patologia che provoca fotosensibilità, bruciore, dolore, prurito qualora le persone affette scelgano di esporsi alla luce del. In gergo, questasi chiama EPP, e la regina di Ballando con le stelle ha rivelato di aver scoperto di soffrire di questa patologia qualche anno fa durante una gita in barca, quando si è accorta di avere molte macchie, sia sul corpo che sul viso.ha spiegato: “Da maggio a settembre evito diale indosso sempre cappelli a falde larghe, occhiali scuri che coprano completamente gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cinemaserietvit : Milly Carlucci, la malattia che le impedisce di stare al sole - puledra1977 : RT @Da__NaNn: Amo che Spagna e Milly Carlucci si scambiano i vestiti come fossero BFF #100x100ItaliaSpecial - LaTeVilisione : RT @Da__NaNn: Amo che Spagna e Milly Carlucci si scambiano i vestiti come fossero BFF #100x100ItaliaSpecial - NicoSavi : RT @Da__NaNn: Amo che Spagna e Milly Carlucci si scambiano i vestiti come fossero BFF #100x100ItaliaSpecial - Da__NaNn : Amo che Spagna e Milly Carlucci si scambiano i vestiti come fossero BFF #100x100ItaliaSpecial -