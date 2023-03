Milano, critica un uomo che filma due presunte borseggiatrici. La replica: “Dia il suo portafoglio” (Di giovedì 30 marzo 2023) “Sono persone“: un uomo è intervenuto così, criticando un ragazzo che stava filmando due presunte borseggiatrici in metro. È successo nella metropolitana di Milano, lo scorso 20 marzo. Il video mostra un uomo con lo zaino in spalle. Si rivolge al giovane che sta filmando: “Scusi ma lei chi è?”. Nessuna risposta, se non l’accusa: “Sono borseggiatrici“. E poi: “Sono un cittadino”. Nel video sono state registrate anche le reazioni degli altri passeggeri, nonostante l’audio disturbato. C’è stato chi ha incoraggiato il giovane, sostenendo che “fa benissimo a farlo”. Altri hanno aggredito verbalmente l’uomo: “Le porti a casa sua, si vergogni!”. E ancora: “Le dia il suo portafoglio“. Il video è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) “Sono persone“: unè intervenuto così,ndo un ragazzo che stavando duein metro. È successo nella metropolitana di, lo scorso 20 marzo. Il video mostra uncon lo zaino in spalle. Si rivolge al giovane che stando: “Scusi ma lei chi è?”. Nessuna risposta, se non l’accusa: “Sono“. E poi: “Sono un cittadino”. Nel video sono state registrate anche le reazioni degli altri passeggeri, nonostante l’audio disturbato. C’è stato chi ha incoraggiato il giovane, sostenendo che “fa benissimo a farlo”. Altri hanno aggredito verbalmente l’: “Le porti a casa sua, si vergogni!”. E ancora: “Le dia il suo“. Il video è stato ...

