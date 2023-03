Milan, senti Costacurta: “La posizione di Pioli in panchina è salda, non si può imputare a lui la colpa del calo” (Di giovedì 30 marzo 2023) L’ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, nel corso di un’intervista rilasciata a LaPresse, ha parlato della situazione relativa alla panchina del club rossonero e della posizione di Stefano Pioli: “Io vedo la sua posizione salda. Quello che Stefano ha fatto la scorsa stagione è encomiabile, quest’anno non si può impuntare al tecnico la colpa del calo. Di certo, non è il maggiore responsabile. Vero che a Udine ha ammesso che, forse, doveva accorgersi che qualcosa non andava. Però è altrettanto vero che, quando si vince lo scudetto in maniera quasi inaspettata, l’anno dopo è tutto molto più difficile, i giocatori pensano di essere dei campioni. Successe anche a noi, nel ’99. Non c’è persona al mondo che possa ri-vincere l’anno ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) L’ex difensore del, Alessandro, nel corso di un’intervista rilasciata a LaPresse, ha parlato della situazione relativa alladel club rossonero e delladi Stefano: “Io vedo la sua. Quello che Stefano ha fatto la scorsa stagione è encomiabile, quest’anno non si può impuntare al tecnico ladel. Di certo, non è il maggiore responsabile. Vero che a Udine ha ammesso che, forse, doveva accorgersi che qualcosa non andava. Però è altrettanto vero che, quando si vince lo scudetto in maniera quasi inaspettata, l’anno dopo è tutto molto più difficile, i giocatori pensano di essere dei campioni. Successe anche a noi, nel ’99. Non c’è persona al mondo che possa ri-vincere l’anno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Milan, senti #Costacurta: 'La posizione di #Pioli in panchina è salda, non si può imputare a lui la colpa del calo' - SempreMilanit : ?? Senti Filippo Galli #SempreMilan - milan_addicted : ME STO A SENTI MALE #oriele - milan_addicted : MI STO A SENTÌ MALE, VIOLAZIONE DI DOMICILIO, GRAZIE ROCCO E GRAZIE MARITOSENZACENA #oriele - OggiSportNotiz2 : #Milan, senti #Pioli: “Con il #Napoli in Champions non è impossibile” -