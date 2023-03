Milan, Pobega rimane un obiettivo del Torino (Di giovedì 30 marzo 2023) Una prima parte di stagione positiva prima di finire dietro nelle gerarchie del centrocampo di Stefano Pioli. Tommaso Pobega ha dimostrato di... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 marzo 2023) Una prima parte di stagione positiva prima di finire dietro nelle gerarchie del centrocampo di Stefano Pioli. Tommasoha dimostrato di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Smashdevil_19 : @elliott_il Colombo sarebbe bene venderlo per ricavarci qualcosa prima che si svaluti, visto che al Milan tutti ved… - LeBombeDiVlad : ???? #Milan, ag. #Pobega: “Troverà presto il proprio spazio. È sulla strada giusta” ?? Dirigenza rossonera pronta a… - LucaDColella : RT @MemoriesMilan: 2021-22: #Pobega al #Torino: 'Bravo quel Pobega, cosa lo mandano in prestito! Asini!' 2022-2023: pobega torna al #Milan:… - marco30949427 : @MemoriesMilan Aggiungiamo Pobega torna al Milan e viene fatto giocare da On Fire in un ruolo non suo, fa gol in Ch… - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: Esclusiva - #Pobega, l’agente a Radio CRC: “Il confronto di #Champions tra #Napoli e #Milan avrà dinamiche diverse ris… -