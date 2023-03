Milan, Pioli spiazzato: che tegola! Salta Napoli.. e non solo (Di giovedì 30 marzo 2023) Il tecnico del Milan dovrà fare a meno dell’attaccante. Tutto il mese di aprile è a rischio per un problema alla coscia. Napoli-Milan sarà un match di fondamentale importanza. La gara di domenica sera, in programma per le 20.45, è la prima della triplice sfida tra i rossoneri e gli azzurri. La prima sarà valida per la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 30 marzo 2023) Il tecnico deldovrà fare a meno dell’attaccante. Tutto il mese di aprile è a rischio per un problema alla coscia.sarà un match di fondamentale importanza. La gara di domenica sera, in programma per le 20.45, è la prima della triplice sfida tra i rossoneri e gli azzurri. La prima sarà valida per la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Serio, lavoratore, autocritico: il #Milan vota Pioli, e vuole andare avanti con lui - _TommyShelbyPB_ : Io Domenica dopo Napoli-Milan contro Pioli - LM93official : RT @MilanDiscordC: Conferenza pre Napoli-Milan. 'Buongiorno mister, ha avuto queste 2 settimane di sosta per schiarire le idee e pensare a… - Meoz88 : RT @MilanDiscordC: Conferenza pre Napoli-Milan. 'Buongiorno mister, ha avuto queste 2 settimane di sosta per schiarire le idee e pensare a… - infernALE96 : RT @MilanDiscordC: Conferenza pre Napoli-Milan. 'Buongiorno mister, ha avuto queste 2 settimane di sosta per schiarire le idee e pensare a… -