Milan, Pioli: “Napoli? Nessuno è imbattibile. Stiamo studiando” (Di giovedì 30 marzo 2023) Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, pronto alle prossime sfide contro il Napoli, in campionato e in Champions Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 marzo 2023) Le parole di Stefano, allenatore del, pronto alle prossime sfide contro il, in campionato e in Champions

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : .@acmilan, le parole di #Pioli in vista del @sscnapoli - Gazzetta_it : Ibra, la difesa a 4, il dubbio Bennacer: il Napoli si avvicina, tutte le mosse di Pioli - TuttoMercatoWeb : TMW - Milan, Pioli: 'Dobbiamo confermarci in Champions. Napoli imbattibile? Nessuno lo è' - Gazzetta_it : Luciano il contadino e Stefano il ciclista: la staffetta dello scudetto. Un racconto di @SebVernazza #NapoliMilan… - Spina14_acm : @DarioMraghiFan Questo è vero però anche con Spalletti al Napoli e Pioli al Milan stanno 2 a 1 per lui nei precedenti per ora -