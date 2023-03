Milan, nuovo infortunio per Ibra: le sue condizioni e gli aggiornamenti sul rientro (Di giovedì 30 marzo 2023) Il ritorno in campo da titolare nella partita contro l’Udinese e il gol segnato su rigore in quell’occasione avevano fatto sperare ai tifosi del Milan che Zlatan Ibrahimovic fosse rientrato a pieno regime con i rossoneri. L’attaccante svedese non giocava una gara dal primo minuto da 1 anno e 2 mesi (Milan-Juventus del 23 gennaio ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Il ritorno in campo da titolare nella partita contro l’Udinese e il gol segnato su rigore in quell’occasione avevano fatto sperare ai tifosi delche Zlatanhimovic fosse rientrato a pieno regime con i rossoneri. L’attaccante svedese non giocava una gara dal primo minuto da 1 anno e 2 mesi (-Juventus del 23 gennaio ... TAG24.

