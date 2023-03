Milan-Leao, previsto un nuovo incontro per il rinnovo (Di giovedì 30 marzo 2023) Continua a tenere banco in casa Milan il discorso del rinnovo di Leao, la società e il portoghese si incontreranno per parlare Continua a tenere banco in casa Milan il discorso del rinnovo di Leao, la società e il portoghese si incontreranno per parlare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a breve potrebbe esserci un nuovo incontro per parlare di rinnovo. I prossimi 15 giorni potrebbero essere decisivi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Continua a tenere banco in casail discorso deldi, la società e il portoghese si incontreranno per parlare Continua a tenere banco in casail discorso deldi, la società e il portoghese si incontreranno per parlare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a breve potrebbe esserci unper parlare di. I prossimi 15 giorni potrebbero essere decisivi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanSpazio : Rinnovi Milan, Leao e non solo: decisione in vista su tre giocatori - RadioRossonera : [@Gazzetta_it] Il rinnovo di #Giroud, l'attesa per #Leao e la scelta già fatta in porta daranno seguito alle decis… - SempreMilanit : ???? #Leao e il #Milan si chiariranno ?? Cosa manca per firmare #SempreMilan - gazz_rossonera : E’ già Napoli-Milan, il CorSport apre: “Kvara-Leao, lo scudetto si vince a sinistra” - sportli26181512 : La Gazzetta recita: 'Altre firme. Adesso tocca a Leao: incontro entro 15 giorni': Dopo aver raggiunto l'intesa con … -