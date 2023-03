Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Footyenjoyer : @MaStep92__ @saIva___ Non si può avere la certezza che Hojlund non avrebbe fatto la 'fine' di Lazetic al milan. Con… - milansette : Baby rossoneri in Austria: Lazetic fatica, Jungdal cresce - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Baby rossoneri in Austria: Lazetic fatica, Jungdal cresce - MilanWorldForum : Milan: Lazetic fatica anche in Austria. Mentre Jugdal... Le news -) - sportli26181512 : Baby rossoneri in Austria: Lazetic fatica, Jungdal cresce: Baby rossoneri in Austria: Lazetic fatica, Jungdal cresc… -

Per i rossoneri d'Austria, potrebbe andar meglio. L'Altach di Andreas Jungdal e Marko, in prestito dal, ha chiuso all'ultimo posto la regular season della Bundesliga, con 17 punti in 22 gare. Lunedì, a complicare la situazione della squadra è arrivato l'esonero di ...Commenta per primo Non è iniziata nel migliore dei modi l'esperienza di Markoin Austria. L'attaccante serbo, arrivato all'Altach in prestito dal, non sta trovando spazio.Infatti dopo Marko, prestato dalfino al termine della stagione, l'Altach ha ottenuto in prestito il difensore David Herold, 19enne terzino sinistro delle giovanili del Bayern Monaco. ...

Milan, Lazetic deve svoltare | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Non è iniziata nel migliore dei modi l’esperienza di Marko Lazetic in Austria. L’attaccante serbo, arrivato all’Altach in prestito dal Milan, non sta trovando spazio.Klose, che nelle scorse settimane era stato ospite a Milanello per vedere da vicino gli allenamenti di mister Pioli, ha già terminato la sua prima esperienza in panchina. Dopo pochi ...