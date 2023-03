Milan: il Tar obbliga la Figc a mettere a disposizione le carte della vendita a BlueSky (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Tar, nella giornata del 28 marzo, ha accettato il ricorso di BlueSky ad accedere al faldone della vendita del Milan, obbligando la Figc a consegnarlo entro un mese. L’azienda finanziaria, ex socia del fondo proprietario dei rossoneri, ha richiesto i documenti per vederci chiaro, in quanto si ritiene danneggiata nel passaggio del club Milanese nelle mani di RedBird. La risposta dei legali di Cardinale e del Milan è stata al quanto chiara definendola “una moltitudine ingiustificata di iniziative giudiziarie di natura temeraria e pretestuosa”, dove Blue Skye ha portato avanti una “spregiudicata finalità emulativa macroscopicamente diretta a ottenere vantaggi economici ulteriori”. BlueSky ha dichiarato che si sente danneggiata dalla ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Tar, nella giornata del 28 marzo, ha accettato il ricorso diad accedere al faldonedelndo laa consegnarlo entro un mese. L’azienda finanziaria, ex socia del fondo proprietario dei rossoneri, ha richiesto i documenti per vederci chiaro, in quanto si ritiene danneggiata nel passaggio del clubese nelle mani di RedBird. La risposta dei legali di Cardinale e delè stata al quanto chiara definendola “una moltitudine ingiustificata di iniziative giudiziarie di natura temeraria e pretestuosa”, dove Blue Skye ha portato avanti una “spregiudicata finalità emulativa macroscopicamente diretta a ottenere vantaggi economici ulteriori”.ha dichiarato che si sente danneggiata dalla ...

