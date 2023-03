Milan, il rinnovo di Giroud. Il calciomercato e De Ketelaere (Di giovedì 30 marzo 2023) Le ultime sul rinnovo di Giroud, De Ketelaere, le scelte nel calciomercato e la vicenda Blue Skye: ecco le news di Pianeta Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 marzo 2023) Le ultime suldi, De, le scelte nele la vicenda Blue Skye: ecco le news di Pianeta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : . @acmilan, accordo raggiunto per il rinnovo di #Giroud: i dettagli - AntoVitiello : ?? Incontro positivo con tra i rappresentanti di #Giroud e il #Milan. Rinnovo ad un passo per il francese, fino al 2024. - TuttoMercatoWeb : TMW - Il Milan e Ibrahimovic, non è finita: proposto il rinnovo per un'altra stagione - pennatheboss : RT @Captivus_acm: I 'milanisti' (si) che fumano per il rinnovo di Giroud, che a 36 anni sta portando avanti la baracca da solo senza rispar… - sportli26181512 : Ok il rinnovo di Giroud, ma servirà un nuovo 9: Hojlund l'ideale, Ligue1 interessante: Nella giornata di ieri il Mi… -