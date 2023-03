Milan, Giroud rinnova fino al 2024: i dettagli dell'accordo (Di giovedì 30 marzo 2023) Giroud e il Milan ancora insieme. L'attaccante francese ha accettato la proposta del club e si legherà ai rossoneri fino al 2024. Ormai manca solo la firma. Una storia d'amore destinata a durare ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 30 marzo 2023)e ilancora insieme. L'attaccante francese ha accettato la proposta del club e si legherà ai rossonerial. Ormai manca solo la firma. Una storia d'amore destinata a durare ...

