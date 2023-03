Milan, Gabbia può andare via (Di giovedì 30 marzo 2023) Matteo Gabbia e un futuro tutto da scrivere. Il difensore di Busto Arsizio non vede il campo da diversi mesi e potrebbe lasciare il Milan al... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 marzo 2023) Matteoe un futuro tutto da scrivere. Il difensore di Busto Arsizio non vede il campo da diversi mesi e potrebbe lasciare ilal...

