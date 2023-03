Milan femminile, Ganz: “Lucescu mio riferimento. Sulla rivalità con l’Inter…” (Di giovedì 30 marzo 2023) Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo modello di riferimento e la rivalità con l'Inter Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 marzo 2023) Maurizio, allenatore del, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo modello die lacon l'Inter

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Milan femminile, #Ganz: 'Lucescu mio riferimento. Sulla rivalità con l'Inter...' #SempreMilan - milansette : Italia Femminile, tre rossonere convocate per l'amichevole con la Colombia - milansette : Italia Femminile, le convocate per l'amichevole con la Colombia: ci sono tre rossonere - sportli26181512 : Italia Femminile, tre rossonere convocate per l'amichevole con la Colombia: La Nazionale Femminile è pronta a torna… - Milannews24_com : Italia Femminile, le convocate per l’amichevole con la Colombia: ci sono tre rossonere -