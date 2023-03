Milan, due club interessati a Leao (Di giovedì 30 marzo 2023) Il rinnovo di Rafael Leao è la prima, vera, priorità del Milan. Il club rossonero è ancora fiducioso di arrivare presto... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 marzo 2023) Il rinnovo di Rafaelè la prima, vera, priorità del. Ilrossonero è ancora fiducioso di arrivare presto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : #ACMilan è lieto di dare il benvenuto a Molino Casillo nella nostra famiglia. La nuova partnership unisce due icone… - capuanogio : Gli oppositori allo stadio #Milan nell’area #LaMaura sono arrivati a denunciare all’Unione Europea un progetto nemm… - MilanWorldForum : Milan: ecco Sportiello. Via in due. Le news -) - MilanWorldForum : Milan: ecco Sportiello. Via in due. Le news -) - Rebus_Milan : RT @manu__99: Avrà giocato solo due partite con la Francia ma Maignan una parata del genere la fa? Maignan dovrebbe solo prendere appunti e… -