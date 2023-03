(Di giovedì 30 marzo 2023) L'ipotesi stadio nell'area dell'ippodromo Lasi fa sempre più in salita per ilildei 'no',...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Sala dopo l'incontro con i vertici del club rossonero: 'Il #Milan conferma la volontà di procedere su La Maura. In… - AntoVitiello : Attilio #Fontana: 'Oggi #Cardinale mi ha illustrato il progetto per il nuovo stadio del #Milan che vorrebbe realizz… - AntoVitiello : ?? Dopo l'incontro stamattina al Comune di Milano, Gerry #Cardinale ha fatto visita anche al presidente della Region… - cmdotcom : #Milan a La Maura, cresce il fronte dei 'no' nella maggioranza. E dal Parco Sud: 'Per legge non si può edificare' - sportli26181512 : Milan a La Maura, cresce il fronte dei 'no' nella maggioranza. E dal Parco Sud: 'Per legge non si può edificare': L… -

... nell'area attualmente destinata all'ippodromo e alle piste di allenamento, La, dove dovrebbe ... dal costo bassissimo e dalla resa spesso gratificante, magari obbligando ilad indirizzarsi ...Il primo: anche i centristi hanno presentato un ordine del giorno, da far votare in Consiglio comunale, per dire no a lasciare costruire alun'arena sulla pista Ladell'ippodromo. Salgono ...In politica serve fare mediazione, sul progetto dello stadio dela LaSala non si rende conto che rischia di schiantarsi, il fronte del no è ancora più ampio rispetto al progetto del San ...

La Maura, Repubblica Milano titola: "Diventano 20 su 31 i consiglieri contro lo stadio del Milan" Milan News

L'ipotesi stadio nell'area dell'ippodromo La Maura si fa sempre più in salita per il Milan: cresce il fronte dei 'no', anche nella maggioranza del Consiglio comunale legata al Sindaco di Milano, ...Il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti è stato intervistato da Il Foglio in edicola questa mattina e ha detto la sua in merito al progetto dello stadio del Milan a La ...