Migranti, Pnrr, Ue, Lavoro. Cresce il malumore a Chigi Ecco il tris di ministri che rischia di saltare. I nomi (Di giovedì 30 marzo 2023) C'è tensione a Palazzo Chigi. Inutile negarlo. Le cose non stanno andando come sperato, su diversi fronti. E ormai non vale più prendersela con il governo precedente (vedi l'ira di Mario Draghi). L'esempio più lampante è quello dell'immigrazione, ormai il caos regna... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 30 marzo 2023) C'è tensione a Palazzo. Inutile negarlo. Le cose non stanno andando come sperato, su diversi fronti. E ormai non vale più prendersela con il governo precedente (vedi l'ira di Mario Draghi). L'esempio più lampante è quello dell'immigrazione, ormai il caos regna... Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Consiglio Ue flop per Giorgia Meloni: Europa preoccupata per Pnrr, Mes e transizione verde. E sui migranti ottiene… - riccardomagi : La realizzazione del PNRR è in ritardo; su balneari si va verso procedura infrazione; su migranti si rivendicano ri… - fattoquotidiano : Migranti e antifascismo: l'eurofiguraccia di Meloni. E il Pnrr del governo è in alto mare - G82524600 : RT @carovana12: PNRR (se salta da noi, UE a rischio flop), MES non approvato, migranti, balneari: la UE accusa l'Italia. In tre righe la di… - Terry64vava : RT @Favollo2: @AnnalisaChirico Ancora? La maternità surrogata in Italia è reato, basta, punto. Il problema è sulle registrazioni dei bimbi… -