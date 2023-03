Migranti, la Cedu condanna l’Italia per “trattamento inumano” (Di giovedì 30 marzo 2023) La Corte europea dei diritti umani condanna, Cedu, l’Italia per trattamento inumano dei Migranti. Quattro tunisini hanno infatti ricorso dopo essere stati salvati da una nave italiana ed essere trasportati all’Hotspot di Lampedusa. Qui però sono rimasti per 10 giorni, senza poter uscire o poter contattare le autorità italiane. La Cedu ha così rilevato che ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023) La Corte europea dei diritti umaniperdei. Quattro tunisini hanno infatti ricorso dopo essere stati salvati da una nave italiana ed essere trasportati all’Hotspot di Lampedusa. Qui però sono rimasti per 10 giorni, senza poter uscire o poter contattare le autorità italiane. Laha così rilevato che ... TAG24.

