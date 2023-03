Migranti, il Viminale al lavoro per “Velocizzare il sistema dei rimpatri e delle richieste di asilo, escludendo le tendopoli e le requisizioni di immobili” (Di giovedì 30 marzo 2023) Poco fa fonti interne al Viminale hanno fatto sapere che ci si sta confrontando per ”Velocizzare il sistema dei rimpatri e l’esame delle istanze dei richiedenti asilo con procedure accelerate e incrementare i Cpr fino a uno per Regione”. ‘Ipotesi’ intorno alle quali si starebbe ragionando al ministero degli Interni, per gestire l’emergenza i flussi migratori, cercando però allo stesso tempo di mantenere l’obiettivo prefissato, come quello di limitare l’impatto sui territori. Inoltre, a quanto sembra, sempre secondo fonti interne al Viminale, sarebbe comunque da escludere l’eventualità di ricorrere a delle tendopoli, o alle ‘discusse’ requisizioni di immobili da destinare poi ai ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 marzo 2023) Poco fa fonti interne alhanno fatto sapere che ci si sta confrontando per ”ildeie l’esameistanze dei richiedenticon procedure accelerate e incrementare i Cpr fino a uno per Regione”. ‘Ipotesi’ intorno alle quali si starebbe ragionando al ministero degli Interni, per gestire l’emergenza i flussi migratori, cercando però allo stesso tempo di mantenere l’obiettivo prefissato, come quello di limitare l’impatto sui territori. Inoltre, a quanto sembra, sempre secondo fonti interne al, sarebbe comunque da escludere l’eventualità di ricorrere a, o alle ‘discusse’dida destinare poi ai ...

