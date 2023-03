Migranti | il governo interviene ancora sulla protezione speciale | una stretta profondamente stupida

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 marzo 2023) Immigrazione: abolire laumanitaria è un’azionee controproducente, anche per ildelle destre. Lo dico chiaramente: come parlamentare ho sbagliato a votare i decreti sicurezza nel Conte I. Potrei avere delle giustificazioni ma vorrei essere chiaro, soprattutto con me stesso: era moralmente errato e basta. Questosull’immigrazione però sta facendo qualcosa che più che moralmente giusto o sbagliato può essere classificato comestupido. Ha abolito per decreto laper i vincoli familiari, ai sensi dell’art 19 del testo unico per l’immigrazione. Spiego che cosa significa e quali conseguenze drammatiche avrà, non solo dal punto di vista umanitario per le persone che ne saranno colpite, ma per tutto il nostro ...