Migliorano le condizioni di Papa Francesco | “Potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni”

(Di giovedì 30 marzo 2023)rapidamente ledi salute di. È quanto comunicato ufficialmente, attraverso la Sala Stampa della Santa Sede, dallo staff medico che ha in cura Bergoglio al Policlinico Gemelli di Roma dove è ricoverato da ieri pomeriggio, 29 marzo, a seguito di un’infezione respiratoria. In serata, il portavoce vaticano Matteo Bruni, ha dichiarato che il Pontefice “ha trascorso il pomeriggio al Gemelli dedicandosi al riposo, alla preghiera e ad alcune incombenze di lavoro”. Bruni, inoltre, ha trasmesso il bollettino medico: “Nell’ambito di controlli clinici programmati al Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute. ...

Il Pontefice 'ha trascorso il pomeriggio al Gemelli dedicandosi al riposo, alla preghiera e ad alcune incombenze di lavoro' ha fatto sapere il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. ..."Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate". Ad affermarlo è stato direttore della sala stampa del Vaticano, ...Le suema serve cautela. Tanto che il decano del collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re , ha dato l'annuncio riguardo alle celebrazioni di domenica prossima. ...

ROMA (ITALPRESS) – "Nell'ambito di controlli clinici programmati al Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su ...