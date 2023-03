Microcredito | siglato il protocollo d’intesa tra l’Ente Nazionale Enm e il Cnel

(Di giovedì 30 marzo 2023) Roma – È statoiltraper ile il(Consigliodell’Economia e del Lavoro) per avviare una collaborazione finalizzata ad accrescere l’efficacia delle rispettive azioni, e più in particolare a promuovere, diffondere, agevolare, monitorare, gli strumenti micro finanziari nazionali ed europei con l’obiettivo di sviluppare progetti imprenditoriali che producano sul territorio un beneficio sociale ed economico, nell’ottica di uno sviluppo umanamente ed ecologicamente sostenibile, nonché progetti mirati al miglioramento delle condizioni di vita delle fasce deboli della popolazione. L’accordo è stato firmato dal Presidente ENM, Mario Baccini e dal Presidente del, ...

Questo l'obiettivo principale del protocollo d'intesatra l'Ente nazionale per il(Enm) e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel). A sottoscriverlo sono stati i ...La Camera di Commercio, infatti, haun accordo con l'ENM per l'apertura di un nuovo sportello di assistenza, formazione ed educazione al, all'interno del settore 'Nuove imprese e ..."Non meno importante " conclude Palombini - il recentissimo accordo che abbiamocon l'ente nazionale per il. Una convenzione con cui, anche attraverso lo sportello che l'Enm ha ...

