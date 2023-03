Micol insultata sui social: Clizia Incorvaia risponde alla segnalazione di un fan (Di giovedì 30 marzo 2023) Clizia Incorvaia, Micol insultata sui social: la sorella risponde alla segnalazione di un fan: ecco cosa è emerso dalle sue parole Clizia Incorvaia è la sorella maggiore della gieffina Micol. La giovane concorrente è arrivata in finale in questa settima edizione del Grande Fratello Vip. A pochi giorni dal gran finale che andrà in onda lunedì 3 aprile, sull’account ufficiale Facebook del reality show di Canale 5, gli haters si scagliano ancora contro la gieffina Micol. Leggi anche –> Fiocco azzurro per Aurora Ramazzotti: è nato Cesare La replica social della sorella di Micol… Un utente scrive direttamente a Clizia per informala ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 marzo 2023)sui: la sorelladi un fan: ecco cosa è emerso dalle sue paroleè la sorella maggiore della gieffina. La giovane concorrente è arrivata in finale in questa settima edizione del Grande Fratello Vip. A pochi giorni dal gran finale che andrà in onda lunedì 3 aprile, sull’account ufficiale Facebook del reality show di Canale 5, gli haters si scagliano ancora contro la gieffina. Leggi anche –> Fiocco azzurro per Aurora Ramazzotti: è nato Cesare La replicadella sorella di… Un utente scrive direttamente aper informala ...

