Michelle Obama ha raccontato di essere stata invitata dalla regina Elisabetta a prendere un té in gran segreto Scopri di più su Amica it

Leggi su amica

(Di giovedì 30 marzo 2023) Lasi sono incontrate varie volte in maniera ufficiale. Non si sapeva, però, che la sovrana avesse invitato l’ex First Lady a sorpresa, mentre era in vacanza a Londra…(foto AP) Che trae laci fosse un rapporto speciale è noto a tutti. Ha fatto il giro del mondo il video del 2008 in cui si vedono le due abbracciate durante un incontro a Buckingham Palace. Quello che non si sapeva, però, era che le due fossero così tanto legate da incontrarsi anche al di fuori degli eventi ufficiali. Ed èl’ex First Lady a raccontarlo.edII: un legame davvero speciale Ospite nello show di Conan ...