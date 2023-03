Miami, Sinner batte Ruusuvuori e vola in semifinale (Di giovedì 30 marzo 2023) Miami (Usa) - Un'altra vittoria per certificare un momento magico, un altro successo per crescere ulteriormente e puntare dritto verso l'obiettivo finale. Nella notte italiana Jannik Sinner ha battuto ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 marzo 2023)(Usa) - Un'altra vittoria per certificare un momento magico, un altro successo per crescere ulteriormente e puntare dritto verso l'obiettivo finale. Nella notte italiana Jannikha battuto ...

