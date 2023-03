(Di giovedì 30 marzo 2023)– Nulla, nemmeno un lungo stop per la pioggia, scalfisce il mood positivo di Jannik, approdato per la seconda volta in carriera nelle semifinali del “”, secondo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 che si sta avviano alle battute decisive sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium (la “casa” deiDolphins di football NFL), in Florida. Nei quarti il 21enne di Sesto Pusteria, n.11 del ranking e 10 del seeding, ha sconfitto 63 61, in un’ora e 14 minuti di partita, il finlandese Emil Ruusuvuori, n.54 del ranking, approdando per la terza volta in carriera al penultimo atto di un Masters 1000 (2021 ed Indian Wells 2023 le precedenti), eguagliando Fognini. L’altoatesino sta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #Sinner è in semifinale al #MiamiOpen - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Miami Open, Sinner conquista la semifinale: “Posso giocarmela con chiunque” - angelo_perfetti : Miami Open, Sinner conquista la semifinale: “Posso giocarmela con chiunque” - Tele_Nicosia : MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Jannik Sinner si qualifica per le semifinali nel 'Miami Open', secondo Atp Master… - Open_gol : Michael Dolci era a capo del team che si occupava di violenza sessuale di un noto studio legale di Miami -

(STATI UNITI) " Jannik Sinner si qualifica per le semifinali nel "", secondo Atp Masters 1000 della stagione (combined con il terzo Wta 1000 del 2023) dotato di un montepremi pari a 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard ...Jannik Sinner si qualifica per le semifinali nel "", secondo Atp Masters 1000 della stagione (combined con il terzo Wta 1000 del 2023) dotato di un montepremi pari a 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard ...La rumena ha battuto in due set la seconda testa di serie, Aryna Sabalenka(STATI UNITI) - Sorana Cirstea in semifinale al "", terzo Wta 1000 stagionale (combined con il secondo ATP Masters 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'...

Sinner in semifinale all'ATP Miami: Ruusuvuori battuto 6-3, 6-1. Ora Alcaraz o Fritz Sky Sport

(ANSA) - ROME, MAR 30 - Italy's Jannik Sinner beat Finland's Emil Ruusuvuori on Wednesday to make the semifinals of the Miami Open tennis tournament in Florida. The South Tyrolean beat his opponent ...Sorana Cirstea in semifinale al "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale (combined con il secondo ATP Masters 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi ...