“Mi maltratta”, una donna denuncia il marito ma il giudice lo assolve (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Era finito sotto processo al tribunale di Napoli Nord – collegio presieduto da Agostino Nigro – per maltrattamenti commessi ai danni della moglie, che lo aveva denunciato dopo averlo lasciato, ma è stato assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste”. Una vicenda consumatasi a Sant’Antimo, comune dell’hinterland napoletano. Agli atti del processo frasi minatorie e offensive pronunciate dall’uomo, un 40enne (difeso da Giovanni Cantelli e Giuseppe Di Palo), anche davanti ai tre figli. Fatti che secondo la denuncia della donna sarebbero avvenuti sia durante la relazione, che quando lei, di 39 anni, ha deciso di porvi fine. La donna ha denunciato anche di aver subito dal marito aggressioni fisiche, telefonate a tutte le ore. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Era finito sotto processo al tribunale di Napoli Nord – collegio presieduto da Agostino Nigro – permenti commessi ai danni della moglie, che lo avevato dopo averlo lasciato, ma è stato assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste”. Una vicenda consumatasi a Sant’Antimo, comune dell’hinterland napoletano. Agli atti del processo frasi minatorie e offensive pronunciate dall’uomo, un 40enne (difeso da Giovanni Cantelli e Giuseppe Di Palo), anche davanti ai tre figli. Fatti che secondo ladellasarebbero avvenuti sia durante la relazione, che quando lei, di 39 anni, ha deciso di porvi fine. Lahato anche di aver subito dalaggressioni fisiche, telefonate a tutte le ore. ...

