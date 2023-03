“Mi ha deformato il viso con una puntura” | a processo il chirurgo dei vip Giacomo Urtis

(Di giovedì 30 marzo 2023) Andrà aildei vip, accusato dalla procura di Roma di lesioni colpose. Il 45enne opinionista televisivo è stato denunciato da una cliente per un intervento con il filler risalente al 2018. Secondo i consulenti della procura, ha usato filler acido ialuronico in una parte delper cui quel tipo di prodotto era sconsigliato, causando la formazione di “granulomi da corpo estraneo” sul volto della paziente. La donna ha ricevuto una prognosi di 20 giorni, senza subire danni permanenti. ilprenderà il via il prossimo 5 aprile. Ilestetico è noto anche per la sua partecipazione all’Isola dei famosi e il flirt con Rodrigo Alves, il Ken Umano del Grande Fratello. Nel 2021 era stato citato in tribunale dopo un controllo dei ...

