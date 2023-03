Meteo, le previsioni della settimana di Pasqua (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo un inverno non freddo, se non a tratti, le previsioni Meteo indicano che il gelo sta per arrivare sebbene la primavera sia già cominciata. Per la seconda volta in pochi giorni, infatti, un colpo di coda invernale investirà l’Italia, a partire da domenica 2 aprile. Gli esperti Meteo indicano un peggioramento durante la domenica e giornate fredde e invernali all’inizio della nuova settimana, che poi è la settimana di Pasqua. All’inizio di aprile avremo freddo in arrivo sull’Italia. Foto Twitter @flash MeteoCome successo il 26, 27 e 28 marzo il termometro crollerà per 3 giorni, dalla domenica delle Palme, 2 aprile, fino a martedì 4 aprile, rimanendo sotto la media delle temperature stagionali. Questo avverrà fino a Pasqua, il 9 ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo un inverno non freddo, se non a tratti, leindicano che il gelo sta per arrivare sebbene la primavera sia già cominciata. Per la seconda volta in pochi giorni, infatti, un colpo di coda invernale investirà l’Italia, a partire da domenica 2 aprile. Gli espertiindicano un peggioramento durante la domenica e giornate fredde e invernali all’inizionuova, che poi è ladi. All’inizio di aprile avremo freddo in arrivo sull’Italia. Foto Twitter @flashCome successo il 26, 27 e 28 marzo il termometro crollerà per 3 giorni, dalla domenica delle Palme, 2 aprile, fino a martedì 4 aprile, rimanendo sotto la media delle temperature stagionali. Questo avverrà fino a, il 9 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Previsioni Meteo, inizio Aprile shock per maltempo, gelo e neve ma per Pasqua e Pasquetta ci sono buone notizie - meteoredit : #Meteo, come sarà il mese di aprile? @IngemiDaniele ci spiega quali sono le linee di tendenza. - lampedusatoday : Buona serata da #Lampedusa! In questo momento ci sono 16°C. Consulta meteo e previsioni › - CentroMeteoITA : #Meteo #Torino - Stabilità persistente malgrado nuvolosità in transito e con temperature in aumento: le previsioni - TV2000it : Che tempo farà domani? Le previsioni #Meteo di venerdì #31marzo @ItalianAirForce #Meteo2000 -