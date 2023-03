Metano rilasciato volontariamente e 30 punti di emissione, il caso della centrale di compressione di gas di Melizzano: il video di Legambiente (Di giovedì 30 marzo 2023) È stato riscontrato di tutto nei 16 impianti legati prevalentemente al trasporto di gas e monitorati nel corso del 2022 e nei primi mesi del 2023 tra Sicilia, Campania e Basilicata per la campagna ‘C’è puzza di gas’, realizzata da Legambiente con il supporto di Clean Air Task Force. Sono stati rilevati circa 150 punti di dispersione di Metano: 128 hanno a che fare con perdite, ovvero emissioni di gas da bulloni, manometri, valvole, giunture, tubature e altre componenti, 26 sono dovuti a casi di venting, ossia di rilascio volontario di Metano. La situazione più critica è quella della centrale di compressione di Melizzano, in Campania, dove sono stati individuati più di 30 punti di emissione, nove casi di venting e tra i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) È stato riscontrato di tutto nei 16 impianti legati prevalentemente al trasporto di gas e monitorati nel corso del 2022 e nei primi mesi del 2023 tra Sicilia, Campania e Basilicata per la campagna ‘C’è puzza di gas’, realizzata dacon il supporto di Clean Air Task Force. Sono stati rilevati circa 150di dispersione di: 128 hanno a che fare con perdite, ovvero emissioni di gas da bulloni, manometri, valvole, giunture, tubature e altre componenti, 26 sono dovuti a casi di venting, ossia di rilascio volontario di. La situazione più critica è quelladidi, in Campania, dove sono stati individuati più di 30di, nove casi di venting e tra i ...

