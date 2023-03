Meta, la rottura sui diritti musicali per una richiesta astronomica della Siae: «Volevano il 310% in più per il rinnovo, trattativa impossibile» (Di giovedì 30 marzo 2023) C’era una ragione prettamente economica, dietro la rottura tra Siae sul rinnovo delle licenze d’uso di brani musicali musica sulle piattaforme social di casa Zuckerberg. Così ha rivelato questa mattina in audizione alla Camera Angelo Mazzetti, responsabile affari istituzionali dell’azienda-madre di Whatsapp, Facebook e Instagram. Nel corso del suo intervento, Mazzetti ha sottolineato che la società «non ha deciso di interrompere le trattative unilateralmente», come avevano sostenuto i rappresentanti della Siae. La licenza per l’uso delle opere presenti nel catalogo di Siae è scaduta il 15 dicembre 2022. Le trattative per il rinnovo dell’accordo sono iniziate già nell’agosto 2022. Ma alla base dello strappo, come spiegato da Mazzetti in audizione alla ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) C’era una ragione prettamente economica, dietro latrasuldelle licenze d’uso di branimusica sulle piattaforme social di casa Zuckerberg. Così ha rivelato questa mattina in audizione alla Camera Angelo Mazzetti, responsabile affari istituzionali dell’azienda-madre di Whatsapp, Facebook e Instagram. Nel corso del suo intervento, Mazzetti ha sottolineato che la società «non ha deciso di interrompere le trattative unilateralmente», come avevano sostenuto i rappresentanti. La licenza per l’uso delle opere presenti nel catalogo diè scaduta il 15 dicembre 2022. Le trattative per ildell’accordo sono iniziate già nell’agosto 2022. Ma alla base dello strappo, come spiegato da Mazzetti in audizione alla ...

