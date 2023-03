Meta contro Siae, lo strappo: “Volevano il 310% in più per il rinnovo. Irragionevole”. La Società degli Autori ed Editori risponde: “Assolutamente falso” (Di giovedì 30 marzo 2023) A che punto siamo con la trattativa tra Meta e Siae? Al momento, com’è noto, quasi tutta la musica italiana è scomparsa dalle librerie di Facebook e Instagram. A rendere conto di come stanno le cose è stato Angelo Mazzetti questa mattina, 30 marzo, nel corso dell’audizione davanti alle commissioni riunite Cultura e Trasporti della Camera. “Non abbiamo deciso di interrompere le trattative unilateralmente, come è stato dichiarato. La licenza è scaduta il 15 dicembre 2022, e già dallo scorso agosto abbiamo preso contatti per rinnovare l’accordo. La trattativa si è interrotta per la natura dell’importo chiesto da Siae, che inizialmente è stata di 4 volte superiore all’importo concordato fino al 2022 senza che venisse fornita alcuna motivazione mentre i diritti di licenza erano sostanzialmente di gli stessi”. Ancora: “Abbiamo fatto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) A che punto siamo con la trattativa tra? Al momento, com’è noto, quasi tutta la musica italiana è scomparsa dalle librerie di Facebook e Instagram. A rendere conto di come stanno le cose è stato Angelo Mazzetti questa mattina, 30 marzo, nel corso dell’audizione davanti alle commissioni riunite Cultura e Trasporti della Camera. “Non abbiamo deciso di interrompere le trattative unilateralmente, come è stato dichiarato. La licenza è scaduta il 15 dicembre 2022, e già dallo scorso agosto abbiamo preso contatti per rinnovare l’accordo. La trattativa si è interrotta per la natura dell’importo chiesto da, che inizialmente è stata di 4 volte superiore all’importo concordato fino al 2022 senza che venisse fornita alcuna motivazione mentre i diritti di licenza erano sostanzialmente di gli stessi”. Ancora: “Abbiamo fatto il ...

