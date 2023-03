Vai agli ultimi Twett sull'argomento... onlyMuller25 : RT @Gazzetta_it: Messi fra Psg, Usa e Arabia Saudita. Ma c'è anche la nostalgia blaugrana... - Gazzetta_it : Messi fra Psg, Usa e Arabia Saudita. Ma c'è anche la nostalgia blaugrana... - sistahclaire : @cornettoalgida_ @sushialtonno Va bene scusa fra, tanto matti è comunque più rilevante di tutti voi messi insieme,… - motiz357 : @MilanNewsit Questa vicenda ha dell'incredibile. Uno non può con i suoi soldi fare qualcosa in zone spaziose e quas… - FedericoPiliego : @MarcoGiordano6 @tvplayofficial che pagliacciata, fra te e Chiariello messi insieme non ne fate uno normale neppure per il circo -

Gol, record, statue e gloria. Ma il futuro di Leoè comunque un rebus. Il campione del Mondo infatti non ha ancora preso una decisione che non dipende interamente da lui. In piedi c'è sempre la trattativa con il Psg, per un rinnovo oltre giugno,...i vari paragoni azzardati dagli ammiratori anche quello con Woody Allen: lui spesso racconta ...scendere in piazza ogni giorno per diritti che non avresti mai immaginato sarebbero statiin ...'Il tempo e la libertà: questi sono gli elementi che,insieme, spiegano perché a Palermo non c'è uno come me che possa fare il sindaco. Nessuno ...di Palermo è un elefante' E se il dialogo...

Messi fra Psg, Usa e Arabia Saudita. Ma c'è anche la nostalgia blaugrana... La Gazzetta dello Sport

Le parole: «Chi non vorrei trovarmi di fronte fra Cheddira, Lapadula, Brunori Ci metto pure Odogwu, tutti tosti. Ma si deve preoccupare chi si trova contro i nostri Torregrossa, Gliozzi, Moreo e ...Nuovo appuntamento con Manca solo la firma, il format di Calciomercato.com che racconta... il calciomercato. Contratti, clausole, curiosità, il dietro le quinte delle trattative e i retroscena di ieri ...