Mercato europeo - La regina di febbraio è la Model Y (Di giovedì 30 marzo 2023) Nuovo cambio al vertice delle auto più vendute sul Mercato europeo. Se a gennaio il primo posto della classifica elaborata da Jato Dynamics era occupato dalla Dacia Sandero, a febbraio la corona va alla Tesla Model Y, commercializzata in 18.446 esemplari, il 173% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. La Suv statunitense supera la compatta rumena di appena 15 unità (sono 18.431 le Sandero commercializzate, il 40% in più), mentre al terzo posto si posiziona la Peugeot 208, con 16.180 vendite (+10%). Seguono, nell'ordine, la Volkswagen T-Roc, la Opel Corsa, la Toyota Yaris Cross, la Dacia Duster, la Fiat 500, la Volkswagen Golf e la Skoda Octavia. Bev in spolvero. La prima posizione della Model Y rappresenta uno dei simboli più evidenti di un trend di Mercato che ha visto ...

