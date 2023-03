Meraviglia al cioccolato

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 30 marzo 2023) Pasticceria Cucchi, Milano Fondata nel 1936 da Luigi Cucchi e da sua moglie Vittorina e guidata oggi dalla terza generazione, la Pasticceria Cucchi è un indirizzo imperdibile tutto l’anno e a maggior ragione nel periodo pasquale. Le creazioni della talentuosa pastry chef Imma Iovine sono una gioia tanto per gli occhi quanto per il palato: a partire da Virgilio, il simpatico coniglietto difondente (Extra bitter 61%) ebianco (Opalys 33%) che non si separa mai dalle sue carote in pasta di zucchero, per arrivare al nuovissimo Uovo Lampone, tutte le creazioni sono realizzate in finissimoe lavorate interamente a mano. View this post on Instagram A post shared by Pasticceria Cucchi (@pasticceria cucchi) Armani/Dolci by Guido Gobino, MilanoLa primavera e la Pasqua sono ...