Meno intercettazioni | revisione dell’abuso d’ufficio e della Severino | senza controlli il nuovo Codice appalti incentiva la corruzione

(Di giovedì 30 marzo 2023) Un argine cruciale contro inefficienza e spreco di soldi pubblici. Macché: lacci e lacciuoli, burocrazia che frena il lavoro di amministrazioni e imprese. Sono i due estremi tra cui, in Italia, oscilla il pendolo dei giudizi sulla disciplina anti. Da che parte sia fermo il pendolo nell’anno che deciderà il successo o il flop del Recovery plan è palese. Per recuperare i ritardi nella spesa dei fondi europei il motto del governo Meloni è “non disturbare chi vuole fare”. E allora ildei contratti pubblici, scritto dal Consiglio di Stato ma modificato per assecondare richieste del vicepremier Matteo Salvini e dell’Anci (associazione di Comuni italiani), amplia e rende strutturali le deroghe sugliapparecchiate dai governi Conte e Draghi: i piccoli Comuni continueranno ad affidare contratti ...