Meloni e il miracolo dei bambini ubbidienti (Di giovedì 30 marzo 2023) Ormai è chiaro a tutti. Il nostro Paese ha una priorità inderogabile: una legge per vietare i cori a favore del premier. A maggior ragione se il premier è di destra. Una insopportabile aggravante. Pene severissime, poi, se a intonare coretti di giubilo sono i bambini. Intollerabile. Come si permettono questi mocciosi di 6 o 7 anni di applaudire un premier donna e nemmeno di sinistra? C'era addirittura qualche bambino di 8 anni, forse 9. Segnale di degrado delle nuove generazioni. Una rappresentazione di festa inqualificabile. Deve essere sicuramente colpa anche dei professori. Chi ha distribuito le bandierine tricolori? Chi li ha autorizzati? E perchè sventolarle cosi in piazza senza vergogna? No, c'è sicuramente del dolo. I professori devono essere puniti in modo esemplare: hanno certamente costretto i bambini a intonare il coro «Giorgia ...

