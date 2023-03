Mediterraneo ed energia. Le strategie tra sicurezza, sviluppo e transizione (Di giovedì 30 marzo 2023) I dossier energetici, con tutte le loro ramificazioni, spiccano per importanza nel quadro del Mediterraneo allargato. La disponibilità e il commercio di energia sono fattori di indicibile importanza, capaci di ridisegnare territori, cambiare equilibri politici e securitari, garantire o meno la prosperità di interi Stati. Dunque capirne il corso e gli impatti è necessario, anzi indispensabile, per una fotografia realistica delle sfide e del futuro del bacino Mediterraneo – luogo naturale per la proiezione geopolitica dell’Italia, che il governo a guida Giorgia Meloni è impegnato a rinvigorire. Queste le premesse della conferenza Energy strategies 2023, tenutasi mercoledì a Roma con il patrocinio del Nato Defense College, Eni, la Fondazione della Compagnia di San Paolo, l’Institute for National Security Studies di Tel ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 marzo 2023) I dossier energetici, con tutte le loro ramificazioni, spiccano per importanza nel quadro delallargato. La disponibilità e il commercio disono fattori di indicibile importanza, capaci di ridisegnare territori, cambiare equilibri politici e securitari, garantire o meno la prosperità di interi Stati. Dunque capirne il corso e gli impatti è necessario, anzi indispensabile, per una fotografia realistica delle sfide e del futuro del bacino– luogo naturale per la proiezione geopolitica dell’Italia, che il governo a guida Giorgia Meloni è impegnato a rinvigorire. Queste le premesse della conferenza Energys 2023, tenutasi mercoledì a Roma con il patrocinio del Nato Defense College, Eni, la Fondazione della Compagnia di San Paolo, l’Institute for National Security Studies di Tel ...

