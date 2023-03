Mattarella, messaggio al Papa: "Auguri di pronta guarigione" (Di giovedì 30 marzo 2023) Questa mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Osimo (Ancona) per l'inaugurazione del nuovo Centro Nazionale della Fondazione Lega del Filo d'Oro onlus, polo di alta specializzazione in Italia per la diagnosi, l'assistenza, l'educazione e la riabilitazione delle persone con sordocecità e pluriminorazione sensoriale. Il capo dello Stato ha presenziato al taglio del nastro, con lo storico testimonial Neri Marcorè, affiancato da alcuni giovani utenti del centro: Aida, Alberto Asia e Samuele. Mattarella è stata accolto, tra gli altri, dal presidente della Fondazione del Filo d'Oro Rossano Bartoli, dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e dal sindaco di Osimo Simone Pugnaloni. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 marzo 2023) Questa mattina il presidente della Repubblica Sergioè arrivato a Osimo (Ancona) per l'inaugurazione del nuovo Centro Nazionale della Fondazione Lega del Filo d'Oro onlus, polo di alta specializzazione in Italia per la diagnosi, l'assistenza, l'educazione e la riabilitazione delle persone con sordocecità e pluriminorazione sensoriale. Il capo dello Stato ha presenziato al taglio del nastro, con lo storico testimonial Neri Marcorè, affiancato da alcuni giovani utenti del centro: Aida, Alberto Asia e Samuele.è stata accolto, tra gli altri, dal presidente della Fondazione del Filo d'Oro Rossano Bartoli, dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e dal sindaco di Osimo Simone Pugnaloni.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione del centenario di fondazione dell'#AeronauticaMilitare ???? “Passio… - SkyTG24 : Mattarella, messaggio al Papa: 'Auguri di pronta guarigione' - pannulloalba : RT @Confapi: Messaggio del Presidente Mattarella in occasione dei 75 anni di Confapi ?? - isamiccoli52 : RT @Quirinale: Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione del centenario di fondazione dell'#AeronauticaMilitare ???? “Passione, spiri… - leonardorotondi : RT @Quirinale: Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione del centenario di fondazione dell'#AeronauticaMilitare ???? “Passione, spiri… -