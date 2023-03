**Maternità surrogata: Sandra Milo, 'la Obregon figlio a 68 anni? Gesto egoista, non l'avrei fatto'** (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Io in questi casi penso al bambino. Questa persona è in grado di assicurare un futuro a questo bimbo? Perché se è in grado di assicurare un futuro al bambino è un conto, ma altrimenti è solo un Gesto egoistico fatto pensando solo a sé stessa, senza pensare al bambino che nasce e che può restare molto presto solo". E' l'opinione di Sandra Milo, che commenta così all'Adnkronos la notizia della maternità dell'attrice spagnola Ana Obregon, che a 68 anni ha presentato al mondo sua figlia frutto della maternità surrogata e sta infiammando il dibattito in Spagna. "Io credo che una delle cose più tristi e brutte della vecchiaia sia proprio non poter avere più figli -dice la Milo con la consueta sincerità- Però, se la natura ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Io in questi casi penso al bambino. Questa persona è in grado di assicurare un futuro a questo bimbo? Perché se è in grado di assicurare un futuro al bambino è un conto, ma altrimenti è solo unegoisticopensando solo a sé stessa, senza pensare al bambino che nasce e che può restare molto presto solo". E' l'opinione di, che commenta così all'Adnkronos la notizia della maternità dell'attrice spagnola Ana, che a 68ha presentato al mondo sua figlia frutto della maternitàe sta infiammando il dibattito in Spagna. "Io credo che una delle cose più tristi e brutte della vecchiaia sia proprio non poter avere più figli -dice lacon la consueta sincerità- Però, se la natura ha ...

