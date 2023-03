Masters 1000 Miami 2023 | Sinner in semifinale | “Ho ancora tanti margini di miglioramento | posso competere con i migliori”

(Di giovedì 30 marzo 2023) Janniksi è presentato in conferenza stampa dopo il suo match vinto in quarti di finale acontro Ruusuvuori. Il tennista azzurro ha come prima cosa analizzato la sfida: “Con Emil ci siamo allenati molte volte insieme durante l’off-season e lo conosco molto bene anche di persona. Molto simpatico, un buon amico, quindi non è mai facile giocare contro di lui. Penso che entrambi abbiamo uno stile di gioco simile, giochiamo la palla in modo un po’ piatto. Oggi ho vinto i punti impor, soprattutto nel primo set, quindi sono molto contento del mio livello, anche se non è stato facile. Dopo la pioggia è stato tutto un po’ diverso, soprattutto le condizioni, ma credo di essermi adattato molto bene”. Inci sarà certamente una sfida già vissuta pochi giorni fa ad Indian Wells, bisogna solo attendere ...

Jannik Sinner si qualifica per le semifinali nel "Miami Open", secondo ATP Masters 1000 della stagione (combined con il terzo WTA del 2023) dotato di un montepremi pari a 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Per il ventunenne si tratta della seconda semifinale in un Masters 1000 nel giro di due settimane e la terza della sua carriera: così diventa anche l'italiano con più semifinali nei Masters 1000.

Jannik Sinner si gode la vittoria sul finlandese Emil Ruusuvuori, valsa le semifinali del "Miami Open", secondo ATP Masters 1000 stagionale. "Lo conosco molto bene e non è mai facile affrontarlo".