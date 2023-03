Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario, aria di crisi? C’è un dettaglio sul telefono dell’attore che non lascia dubbi (Di giovedì 30 marzo 2023) Nessun “problema di cuore” per Massimiliano Caiazzo. L’attore di Mare fuori, che nella serie interpreta Carmine, uno dei personaggi più amati, era finito al centro dei pettegolezzi dopo la nascita di alcune indiscrezioni su una presunta crisi di coppia tra lui ed Elena D’Amario, ex ballerina di Amici con cui Caiazzo si starebbe frequentando da un po’ di tempo. Sebbene ci siano stati molti avvistamenti dei due insieme, Caiazzo e D’Amario non hanno mai ufficializzato la cosa, tanto che sui loro profili Instagram non c’è alcuna traccia del loro amore. Adesso però le cose sono cambiate: Massimiliano si è fatto fotografare con in mano il proprio cellulare, e come sfondo avrebbe niente meno che la foto di Elena da bambina. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Nessun “problema di cuore” per. L’attore di Mare fuori, che nella serie interpreta Carmine, uno dei personaggi più amati, era finito al centro dei pettegolezzi dopo la nascita di alcune indiscrezioni su una presuntadi coppia tra lui ed, ex ballerina di Amici con cuisi starebbe frequentando da un po’ di tempo. Sebbene ci siano stati molti avvistamenti dei due insieme,non hanno mai ufficializzato la cosa, tanto che sui loro profili Instagram non c’è alcuna traccia del loro amore. Adesso però le cose sono cambiate:si è fatto fotografare con in mano il proprio cellulare, e come sfondo avrebbe niente meno che la foto dida bambina. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ventiinverni : RT @dizilovee_: massimiliano caiazzo se stai leggendo sappi che per noi hai vinto tutti i premi del mondo? - alessiaaaaaa__ : sto aspettando il momento della giornata dove massimiliano caiazzo entra su twitter mette due like e esce massimil… - dpdupsp : RT @comprooro_: non ho capito NIENTE di quello che ha detto ma la mia merda è massimiliano caiazzo che percula le sue fan - emaloveswwine : Sapere che é stato tutto frutto di Massimiliano Caiazzo, che lui per primo ha voluto dare la possibilità a Carmine… - Asiax071 : RT @soansiosaa: Massimiliano Caiazzo questo è solo l’inizio,noi siamo orgogliosi di te sempre,meriti tutto il successo e l’amore di questo… -