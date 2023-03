(Di giovedì 30 marzo 2023) Esce il 30 marzo l’edizione definitiva del grande successo manga da cui è stato tratto l’anime “Piccoli problemi di cuore” Giovedì 30 marzo esce per Panini Comics ildiBoy, il manga shojo che ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo e ha ispirato uno degli anime più amati del piccolo schermo: Piccoli problemi di cuore. Il volume, scritto e disegnato dalla talentuosa autrice Wataru Yoshizumi (Streghe per amore, Solamente tu) sarà disponibile in libreria, fumetteria e su Panini.it da oggi, giovedì 30 marzo. La storia è quella di Miki, una ragazza allegra e spensierata che frequenta il secondo anno di liceo. La sua vita da adolescente viene stravolta dall’improvviso divorzio dei genitori e dalla loro decisione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Marmalade Boy, il primo numero della Ultimate Deluxe Edition - AkibaGamers : Panini Comics annuncia che da oggi è disponibile in tutte le librerie e fumetterie il primo volume di MARMALADE BOY… - Tech_Gaming_it : Panini presenta Marmalade Boy Ultimate Deluxe Edition - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #9: Marmalade boy. Ultimate deluxe edition. Nuova ediz. (Vol. 1) Wataru Yosh… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #5: Marmalade boy. Ultimate deluxe edition. Nuova ediz. (Vol. 1) Wataru Yosh… -

... Riichiro Inagaki, Yusuke Murata Formato: 11,5×17,5, B., 576 pp., b/n e col., con sovraccoperta Prezzo: 14,90 VEDI SU AMAZON: Ultimate Deluxe Edition 1 Autori: Wataru Yoshizumi Formato: ...... Riichiro Inagaki, Yusuke Murata Formato: 11,5×17,5, B., 576 pp., b/n e col., con sovraccoperta Prezzo: 14,90 VEDI SU AMAZON: Ultimate Deluxe Edition 1 Autori: Wataru Yoshizumi Formato: ...

MARMALADE BOY: Ultimate Deluxe Edition è disponibile da oggi Akiba Gamers

Esce oggi per Panini Comics il primo numero della Ultimate Deluxe Edition di Marmalade Boy, il manga shojo che ha riscosso un enorme successo in tutto il ...Female powerhouses Christina Aguilera, Pink, Lil Kim, Mya and Missy Elliott came together for a Y2K spin on the 1974 LaBelle classic.