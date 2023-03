Marisa Laurito “nuda nella bandiera”: la promessa per lo scudetto del Napoli (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Nel caso della vittoria dello scudetto da parte del Napoli “non mi posso spogliare perché è passata l’epoca, forse 20 anni fa avrei potuto ancora farlo. E non mi posso neanche tingere i capelli di blu perché li ho già così. Farò così: mi avvolgerò nella bandiera e sotto sarò nuda, questo lo posso promettere”. Marisa Laurito a ruota a libera a ‘Un Giorno da Pecora’. Ospite oggi della trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, la popolare attrice partenopea si è raccontata in una lunga intervista, con una promessa in caso di scudetto al Napoli. Il tricolore è ormai cucito sulle maglie della squadra allenata da Luciano Spalletti, prima in classifica con un vantaggio enorme sulle ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Nel caso della vittoria delloda parte del“non mi posso spogliare perché è passata l’epoca, forse 20 anni fa avrei potuto ancora farlo. E non mi posso neanche tingere i capelli di blu perché li ho già così. Farò così: mi avvolgeròe sotto sarò, questo lo posso promettere”.a ruota a libera a ‘Un Giorno da Pecora’. Ospite oggi della trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, la popolare attrice partenopea si è raccontata in una lunga intervista, con unain caso dial. Il tricolore è ormai cucito sulle maglie della squadra allenata da Luciano Spalletti, prima in classifica con un vantaggio enorme sulle ...

