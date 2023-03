Maria De Filippi, la lettera di Ezio Greggio dopo l’addio a Costanzo (Di giovedì 30 marzo 2023) È stata la più forte di tutti, Maria De Filippi, sorreggendo la famiglia come meglio ha potuto. Mostrare debolezza non è infatti nel suo carattere: è tornata subito a lavorare, ha ripreso in mano la sua vita e sta provando a guardare avanti nonostante l’assenza di Maurizio Costanzo l’abbia messa a dura prova. Per questo, a oltre un mese dalla sua scomparsa, l’amico Ezio Greggio ha voluto scriverle una lettera nella quale la invita a non mollare. Le parole di Ezio Greggio per Maria De Filippi Una lettera fiume, quella di Ezio Greggio che – da amico – ha voluto incoraggiarla a non lasciarsi andare proprio in questo momento in cui tutti hanno più bisogno di lei. Le sue ... Leggi su dilei (Di giovedì 30 marzo 2023) È stata la più forte di tutti,De, sorreggendo la famiglia come meglio ha potuto. Mostrare debolezza non è infatti nel suo carattere: è tornata subito a lavorare, ha ripreso in mano la sua vita e sta provando a guardare avanti nonostante l’assenza di Mauriziol’abbia messa a dura prova. Per questo, a oltre un mese dalla sua scomparsa, l’amicoha voluto scriverle unanella quale la invita a non mollare. Le parole diperDeUnafiume, quella diche – da amico – ha voluto incoraggiarla a non lasciarsi andare proprio in questo momento in cui tutti hanno più bisogno di lei. Le sue ...

