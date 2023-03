Marcucci: “Schlein ha fatto fuori la minoranza interna, mai successo”. E pensa alle valigie (Di giovedì 30 marzo 2023) Pronto a guidare la rivolta o a fare le valigie verso altri lidi. L’ultima mossa di Elly Schlein non va giù ad Andrea Marcucci. Ex capogruppo dem al Senato, scalzato da Simona Malpezzi voluta da Letta. “Una minoranza esclusa di fatto dalla presidenza dei gruppi. E presto lo capiremo, anche con incarichi di segreteria, definiamoli così, abbastanza leggeri. Non era mai successo prima”, si sfoga in un’intervista al Quotidiano nazionale. Marcucci: Scheiln ci ha esclusi, mai successo “Per dire – continua Marcucci – sia Renzi che Zingaretti confermarono capigruppo più in equilibrio con le anime del partito. Pur in presenza di percentuali di vittoria alle primarie ben più eclatanti“. Nel mirino, dunque, la scelta ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 marzo 2023) Pronto a guidare la rivolta o a fare leverso altri lidi. L’ultima mossa di Ellynon va giù ad Andrea. Ex capogruppo dem al Senato, scalzato da Simona Malpezzi voluta da Letta. “Unaesclusa didalla presidenza dei gruppi. E presto lo capiremo, anche con incarichi di segreteria, definiamoli così, abbastanza leggeri. Non era maiprima”, si sfoga in un’intervista al Quotidiano nazionale.: Scheiln ci ha esclusi, mai“Per dire – continua– sia Renzi che Zingaretti confermarono capigruppo più in equilibrio con le anime del partito. Pur in presenza di percentuali di vittoriaprimarie ben più eclatanti“. Nel mirino, dunque, la scelta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Andrea #Marcucci: 'Schlein, attraverso la scelta dei capigruppo, ha mandato un messaggio inequivocabile. Per i rif… - SecolodItalia1 : Marcucci: “Schlein ha fatto fuori la minoranza interna, mai successo”. E pensa alle valigie - MenegazziMarina : RT @Libero_official: #Marcucci fa saltare in aria il #Pd di #EllySchlein: pronto all'addio per un partito nuovo, cosa può succedere https:… - robreg1 : RT @AndreaMarcucci: Siamo passati in pochi mesi dall’agenda Draghi ad un partito che sembra assumere come modello Mélenchon @Linkiesta http… - sissiisissi2 : Marcucci, vattene da Renzi -